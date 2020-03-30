Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BM Uluslararası Yemen Heyeti'nden "siyasi mahkum ve tutukluları derhal serbest bırakın" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

30.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:44
BM Uluslararası Yemen Heyeti'nden
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu.
BM öncülüğünde Aralık 2017'de kurulan Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan 3 kişilik heyet, yaptığı yazılı açıklama Yemen'deki Kovid-19 riskini gündeme getirdi.
Başkanlığını Kamel Jendoubi'nin yaptığı heyetin açıklamasında, Yemen'de Kovid-19 mahkum ve tutuklular arasında potansiyel yayılma riskinden derin endişe duyulduğunun altı çizildi.
"Kovid-19, modern çağda insanlığın karşılatıştığı en zorlu küresel pandemilerden biridir." ifadesi kullanılan açıklamada, Yemen'in iç savaştan önce bile dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, Yemenli yetkili makamlar ve taraflardan, virüs tehdidine karşı aşırı kalabalık cezaevlerindeki ve gözaltı merkezlerindeki siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması için "eşit derecede" hızlı önlemler almaları istendi.
Yemen'de mevcut sağlık sisteminin zaten "çökmenin eşiğinde" olduğu vurgulanan açıklamada, "Yemen'deki mahkumlar ve tutuklular, özellikle Kovid-19 virüsünün hapishanelerde ortaya çıkması durumunda, savunmasız durumdalar ve büyük risk altındalar." uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, askeri ve sivil cezaevlerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların Kovid-19 riskinden dolayı derhal serbest bırakılmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğu kaydedildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››BM Uluslararası Yemen Heyeti'nden 'siyasi mahkum ve tutukluları derhal serbest bırakın' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:14: Muş'ta hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı - Haber 18:13: Gaziantep'te yasak yolculuğa ceza ve karantina - Haber 18:13: Keles'te yoğun sis - Haber 18:12: Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ekonomik Koruma Paketi"ni hayata geçirdi - Haber 18:12: "Evde kal" çağrısına yurt genelinde uyuluyor - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber