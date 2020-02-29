BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti

TBMM'de basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan İdlib oturumu, Salı günü toplanacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve NATO hain saldırının hemen ardından acil toplanırken TBMM'nin Salı gününü beklemesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Yarın, verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağırmadım" dedi.

MECLİS OLAĞAN GÜNÜNDE TOPLANACAK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Meclis salı günü toplanacak, Salı günü yapılacak görüşmeler neticesinde yeniden görüşebiliriz. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağırmadığımı ifade etmek isterim" dedi.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Meclis'in kararı ise tartışmaları da beraberinde getirdi. NATO'nun ve BM'nin saldırının gerçekleştiği günden hemen sonra acil toplantı kararı alması, Meclis'in ise İdlib oturumu için 5 gün beklemesi sosyal medyada tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Meclis'in kararı dolayısıyla milletvekillerine ağır eleştirilerde bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları: