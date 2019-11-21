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BM Viyana Ofisi'ne Mısırlı Başkan atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi ve Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) başkanlığına Mısırlı Ghada Fathi Waly'nin atandığı duyuruldu.

21.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:46BM Viyana Ofisi'ne Mısırlı Başkan atandı
Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi ve Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) başkanlığına Mısırlı Ghada Fathi Waly'nin atandığı duyuruldu.
BM bilgilendirme ofisinden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Mısırlı diplomat Waly'i, 2010'dan itibaren UNODC ve BM Viyana Ofisi başkanlığını sürdüren Yury Fedotov'un yerine görevlendirdiği bildirildi.
Waly'nin bu göreve getirilmesinde, sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması, sosyal koruma, kadın ve gençlik gelişimi konularındaki 30 yıllık deneyiminin belirleyici olduğu kaydedildi.
Hali hazırda Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı olan Waly'nin ülkesinin uyuşturucu ile mücadele stratejisini geliştirdiğine vurgu yapılan açıklamada, özellikle gençler arasında uyuşturucuya yönelik farkındalık ve önleme kampanyaları yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, Waly'nin çeşitli görevlerinin yanı sıra Arap Ligi'nde Sosyal İşler Bakanları Yürütme Konseyi'ne başkanlık yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Viyana, Güncel

Kaynak: AA

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