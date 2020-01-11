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BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke Genel Kurul'daki oy hakkını kaybetti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 7 ülke; Lübnan, Venezuela, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gambia, Lesoto, Tonga ve Yemen, örgüte yapmak zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.

11.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:28BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke Genel Kurul'daki oy hakkını kaybetti
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 7 ülke; , Venezuela, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gambia, Lesoto, Tonga ve Yemen, örgüte yapmak zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.
BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybediyor.
Geçen yıl 193 üyeli örgüte, 146 ülke finansal katkısını tam öderken, 47 ülke ödeme yapmadı.
Örgüte olan borcu son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olan Lübnan, Venezuela, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gambia, Lesoto, Tonga ve Yemen ise BM Genel Kurulu'ndaki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.
ABD'nin BM'ye hala 491 milyon dolar borcu var
BM'ye en fazla finansal katkı sağlayan ABD'nin ise örgüte halen 491 milyon dolar borcu bulunuyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini karşılayan ABD, bir süre önce örgüte 2018'den kalan borçları da dahil 563 milyon dolar ödedi.

Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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