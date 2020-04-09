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BM, Yemen'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

09.04.2020 03:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 03:14
BM, Yemen'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen 'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı bir açıklama yaparak ateşkes kararının barışa yönelik çabalar ve Yemen'in Kovid-19 salgınıyla mücadelesine yardımcı olacağını bildirdi.
Yemen hükümeti ve Husilere de derhal ateşkes çağrısı yapan Guterres, tarafların BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in kolaylaştırıcılığında müzakerelere başlaması gerektiğini vurguladı.
Griffiths de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava, kara ve deniz operasyonlarını iki hafta durdurma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Martin Griffiths, "Taraflar bu fırsatı değerlendirmeli, derhal bütün çatışmalara son vermeli ve kapsamlı ve sürdürülebilir barışa doğru ilerleme kaydetmeli." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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