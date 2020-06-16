BM, Yemen'de çocuk ölümleriyle suçlanan Suudi Arabistan'ı "utanç listesinden" çıkardı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki savaşta çocuk ölümlerinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini "utanç listesinden" çıkardı.

BM, Yemen'de çocuk ölümleriyle suçlanan Suudi Arabistan'ı
16.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:40
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki savaşta çocuk ölümlerinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini "utanç listesinden" çıkardı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuk ihlalleri hakkındaki yıllık raporu yayımlandı.
BM'nin geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik 25 binden fazla ihlali belgelediği belirtilen raporda, çocuklara yönelik en endişe verici ihlallerin Yemen, Orta Afrika Cumhuriyeti, İsrail, Filistin ve Suriye'de yaşandığına dikkat çekildi.
10 binden fazla çocuğun öldüğü ya da sakat kaldığı ifade edilen raporda, en fazla çocuk ölümünün Afganistan'da yaşandığı ve bu ülkeyi Suriye ve Yemen'in izlediği kaydedildi.
Yemen'deki iç savaşta çocuk ölümlerinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, BM'nin "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeden" çıkarıldı.
Raporda, "Yemen'deki koalisyon, hava saldırıları, çocuk ölümleri ve sakatlanmalarındaki ciddi düşüşün ardından bu listeden çıkarılacak." denildi.
BM'nin çocuklara yönelik 2 bin 638 çocuk ihlali belgelediği Suriye'de ise 147'si 15 yaşının altında 820 çocuk, savaşçı olarak kullanıldı.
YPG-YPJ/PKK 283 çocuk savaşçı kullandı
Terör örgütü YPG-YPJ/PKK'nın omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 283 çocuk savaşçı kullanırken, Heyet Tahrir Şam örgütü bünyesinde 245, Suriyeli muhalifler 191, rejim ve rejim yanlısı güçler 15 çocuk savaşçı bulundurdu.
Afganistan, İsrail ve Filistin ve Suriye başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde, 927 okul ve hastane hedef alındı ve milyonlarca çocuk eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldı.
Çocuklara yönelik 735 cinsel şiddet vakası
BM, başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti olmak üzere çatışmaların yaşandığı bölgelerde, çocuklara yönelik 735 cinsel şiddet vakası belgeledi.
Raporda, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 2 bin 500'den fazla çocuğun ise gözaltında tutulduğu, bu çocuklara kurban gözüyle bakılması ve son çare olarak gözaltına başvurulması gerektiği vurgulandı.
Rusya'nın Suriye'de, ABD'nin Afganistan'da ve İsrail'in Filistin'deki ihlalleri raporda yer almadı
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çocuk Hakları Direktörü Jo Becker ise rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini utanç listesinden çıkarıp, BM'nin çocuklara yönelik ciddi ihlaller konusundaki kendi kanıtlarını görmezden gelerek listeye yeni bir utanç ekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Becker, ayrıca raporda Rusya'nın Suriye'de, ABD'nin Afganistan'da ve İsrail'in Filistin'deki ihlallerine raporda yer verilmemesini eleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Haber

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