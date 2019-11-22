Haberler » Güncel » BM: 'Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı' - Haber

BM: "Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının son iki haftada yüzde 80 azaldığını söyledi.

22.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:54BM:
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının son iki haftada yüzde 80 azaldığını söyledi.
BM Güvenlik Konseyini Yemen'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Griffiths, ülkedeki krize siyasi çözüm bulma çabalarının "ivme kazandığına" dikkati çekti.
Tarafların, bölgesel güçlerin ve uluslararası toplumun çözüme yönelik birlikte çalışmaya başladığını ifade eden Griffiths, Yemen'deki çatışmalarda da azalma olduğunu belirtti.
Griffiths, "Son iki haftada hava saldırılar yüzde 80 azaldı ve ilk kez 48 saat boyunca hiçbir hava saldırısı düzenlenmedi. Savaşın temposunda azalma oldu diyebiliriz belki de ülke genelinde ateşke doğru ilerler." dedi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:38 Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü
23:37 Spor galatasaray-medipol başakşehir maçından fotoğraflar
23:34 - (Özel) Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci
23:32 Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Boronov: "Geçen yıl Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa...
23:32 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
23:00 Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:58 Victoria Secret'ın yılbaşı gösterisi performans düşüklüğü nedeniyle iptal edildi
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:39:09