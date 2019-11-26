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BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin lideri ile görüşmeden Sana'dan ayrıldı

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın uygulanması ve merkezi hükümetle müzakereleri ele almak üzere geldiği Yemen'in başkenti Sana'dan, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile görüşmeden ayrıldı.

26.11.2019 00:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:24BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin lideri ile görüşmeden Sana'dan ayrıldı
Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Anlaşması'nın uygulanması ve merkezi hükümetle müzakereleri ele almak üzere geldiği Yemen'in başkenti Sana'dan, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile görüşmeden ayrıldı.
Husi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husi yetkililer, Griffiths'in BM Güvenlik Konseyi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan övgüyle söz etmesinden duydukları rahatsızlığı kendisine iletti.
Kaynaklar, bu konuşmasından duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle BM yetkilisinin, Abdulmelik el-Husi ile görüşemediğini ve Sana'dan ayrıldığını aktardı.
Griffiths'in, 22 Kasım'da BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen hakkında verdiği brifingde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan övgüyle bahsetmesi Husilerin tepkisini çekmişti.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 24 Kasım'da Husilerle Stockholm Anlaşması'nın uygulanması ve merkezi hükümetle müzakereler hakkında görüşmek üzere Sana'ya gelmişti.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Stockholm, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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