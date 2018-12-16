BM Yemen Temsilcisi, Husilere Hudeyde'de Ateşkes Tarihini İletti

Birleşmiş Milletler
(BM
) Yemen
Özel Temsilcisi Martin Griffiths
'in, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı tarihini Husilere ilettiği belirtildi.
Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali
el-Husi, Twitter
mesajında, "BM temsilcisi, heyet başkanına, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı için belirlenen tarihin yazdığı bir mektup teslim etti." ifadesine yer verdi.
Bu tarihin İsveç
'te varılan anlaşma gereğince belirlendiğine işaret eden Husi, tarihe ilişkin bilgi vermedi.
Husi ayrıca "BAE, Suudi Arabistan
ve ABD
koalisyon ülkeleri ile Yemen'deki müttefiklerinin" de anlaşmaya uymasını ümit ettiklerini kaydetti.
Birleşmiş Milletler,Yemen
16 Aralık 2018 Pazar 02:37