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BM yetkilisi Lowcock: "İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'nin kuzeybatısında rejim ve destekçilerinin saldırılarının devam ettiği İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yer kalmadığını söyledi.

20.02.2020 02:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 02:08BM yetkilisi Lowcock:
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Yardımcısı Mark Lowcock, 'nin kuzeybatısında rejim ve destekçilerinin saldırılarının devam ettiği 'de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yer kalmadığını söyledi.
Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İdlib'de yaşanan yıkımının boyunun kat ve kat arttığını ve son 15 günde hava ve kara saldırıları nedeniyle en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bölgede 900 binden fazla kişinin dondurucu hava koşullarında yürüyerek ya da kamyonetlerin arkasında çatışmalardan kaçtığını belirten Lowcock, "Güvende olacaklarını düşündükleri daha kalabalık yerlere kaçıyorlar ancak İdlib'de hiçbir şey güvenli değil. İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı." dedi.
Yaklaşık 50 bin kişinin ağaçların altında ve açık alanlarda barındığını vurgulayan Lowcock, "Bebeklerin, küçük çocukların soğuktan öldüğüne dair günlük geliyor. Savaş bölgesinden kaçıp da bebeklerinin soğuktan donarak öldüğünü gören ailelerin acısını bir düşünün." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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