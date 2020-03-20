Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BM yetkilisi Yemen'deki taraflardan koronavirüs tehdidi nedeniyle esirlerin serbest bırakılmasını... - Haberler

BM yetkilisi Yemen'deki taraflardan koronavirüs tehdidi nedeniyle esirlerin serbest bırakılmasını...

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulundu.

20.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:52
BM yetkilisi Yemen'deki taraflardan koronavirüs tehdidi nedeniyle esirlerin serbest bırakılmasını...
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulundu.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Griffiths, "Yemen'deki taraflar, esirlerin serbest bırakılmasını hızlandırılması ve bu insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine izin verilmesi için gereken adımları atmaları gerekir." ifadelerine yer verdi.
Griffiths, esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının Kovid-19 tehdidi nedeniyle "daha acil" hale geldiğini vurguladı.
Şu ana kadar Yemen hükümeti veya Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden bildirilen yeni tip koronavirüs vakası bulunmuyor.
Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Martin Griffith, Twitter, Yemen, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde korona virüse karşı bilgilendirme çalışması - Haber Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan 26 kişi yakalandı - Haber Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı - Haber Sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı - Haber Pamukkale Belediyesinden, özel araçlara dezenfeksiyon hizmeti - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading