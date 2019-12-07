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BM yetkilisinden "Irak'taki saldırıların failleri yargılansın" çağrısı

Birleşmişler Milletler Irak Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün gece başkent Bağdat'ta göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

07.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:28BM yetkilisinden
Birleşmişler Milletler Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün gece başkent 'ta göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.
Plasschaert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde silahsız göstericilere saldırılması sonucu onlarca masum sivilin ölmesi ve yaralanmasını kınadığını ifade etti.
BM Yetklisi Plasschaert, "Göstericilerin kasıtlı bir şekilde silahlı unsurlarca öldürülmesi Irak halkına karşı işlenen katliamdan başka bir şey değildir." dedi.
Plasschaert, faillerin kimliklerinin tespit edilmesi ve gecikmeden yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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