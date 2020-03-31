BMD Başkanı Sinan Öncel: Kapalı AVM mağazaları kira ödeyemeyecek
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, salgının mücbir sebep doğurduğunu belirterek, markaların hemen hemen tamamının mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda olduğunu bildirdi.
31.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:43
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, salgının mücbir sebep doğurduğunu belirterek, markaların hemen hemen tamamının mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi