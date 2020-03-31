BMD: Markalar mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının "mücbir sebep" doğurduğunu, markaların "kapalı mağazalar için kira ödeyemeyecek durumda" oldukları uyarısı yaptı.

Öncel, salgın önlemleri çerçevesinde Türkiye 'de market ve eczane dışındaki mağazaların tamamının 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğunu hatırlattı. Sayıları her geçen gün artan kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini vurgulayan Öncel, şöyle devam etti:

"Yarın 1 Nisan. Normal koşullarda her ayın biri üye markalarımızın kira ödemelerine başladıkları gün. Ancak bu kez Türkiye ve dünyada hiç kimsenin öngörmediği, 100 yılda bir yaşanabilecek sıra dışı bir salgınla karşı karşıyayız. Biz hem çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak hem de salgının yayılmasında aracı olmamak için mağazalarımızı 19 Mart'ta kapattık. Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda."

BMD Başkanı Sinan Öncel, krizin başladığı günden itibaren kira almayacaklarını açıklayan mağaza sahiplerine de gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür etti. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA