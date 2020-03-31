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BMD: "Mücbir sebep nedeniyle kapalı mağazalar için markalarımız kira ödeyemeyecek"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının mücbir sebep doğurduğunu belirterek, markaların hemen hemen tamamının mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda olduğunu bildirdi.

31.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:24
BMD:
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının mücbir sebep doğurduğunu belirterek, markaların hemen hemen tamamının mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda olduğunu bildirdi.
BMD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öncel, koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde Türkiye 'de market ve eczane dışındaki mağazaların tamamının 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğunu hatırlattı.
Sayıları her geçen gün artan kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini belirten Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yarın 1 Nisan. Normal koşullarda her ayın 1'i, üye markalarımızın kira ödemelerine başladıkları gün. Ancak bu kez Türkiye ve dünyada hiç kimsenin öngörmediği, 100 yılda bir yaşanabilecek sıra dışı bir salgınla karşı karşıyayız. Biz hem çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak hem de salgının yayılmasında aracı olmamak için mağazalarımızı 19 Mart'ta kapattık.
Nakit akışı duran perakendeci, tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda."
Salgınların, Borçlar Kanunu'na göre mücbir sebep oluşturduğunu, bu durumda tarafların yükümlülüklerinin askıya alındığını aktaran Öncel, hukukçuların bu yöndeki görüşlerine değindi.
Pek çok mal sahibinin hoşuna gitmese de, yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı olduğunu belirten Öncel, "Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak. Toplumun bu kesiminde dayanışma ruhu yakalanamazsa maalesef o mağazalara bir daha çok uzun süre kiracı bulunamayacak. Krizin başladığı günden itibaren kira almayacaklarını açıklayan mağaza sahiplerine de gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: 1 Nisan, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BMD: 'Mücbir sebep nedeniyle kapalı mağazalar için markalarımız kira ödeyemeyecek' - Ekonomi

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