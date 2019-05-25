BMD Üyeleri Geleneksel İftarda Buluştu

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Qadraj Restoran'daki iftara, BMD üyeleri ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

BMD Başkanı Musa Savaş, burada yaptığı konuşmada, BMD'nin, geleneksel hale gelen iftarlarda bilişim medyası mensubu üyeleriyle sektördeki STK'ları, sektör şirketleri ve sektörün otoritesi olmak üzere 4 kesimi biraraya getirdiğini belirtti. BMD'nin 21 yıllık bir dernek olduğunu ve bilişim sektöründe önemli bir işlev gördüğünü kaydeden Savaş, üyeler için indirimli telefon ve internet tarifelerinin yanı sıra indirimli alışveriş imkânı sağlayan üye kartı ve bilişim gazeteciliğinin meslek dalı olarak kabul edilmesi konularında ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin bilişim alanında son 18 yılda önemli bir ivme kazandığını, BMD'nin düzenlediği etkinlikle sektörün 4 bileşenini bir araya getirdiğini ifade etti.

Dünyada ticaretin değişim hızının giderek arttığını, Türkiye'nin de yerli ve milli yeni fikirleri hayata geçirmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sayan, Türkiye'nin evrensel standartlarda yerli teknolojiler üretmesi gerektiğini, bu doğrultudaki emeklerin gelecek yılları aydınlatacağını dile getirdi. Sayan, 4.5G ihalesinde ortaya konulan yerlilik oranlarının da sadece kamu otoritesinin çabalarıyla değil, sektördeki herkesin taşın altına elini koymasıyla yakalanabileceğini kaydetti.

İftar etkinliğine sponsor olan Başarsoft'un CEO'su Alim Küçükpehlivan da Başarsoft'un Türkiye yazılım sektörünün gayretli bir oyuncusu olduğunu, son yıllarda yurtdışına ürün satmaya odaklandıklarını, yeni ürünler geliştirerek uluslararası pazarlara sunmaya çalıştıklarını, bu çabalarında bilişim medyasından önemli destekler gördüklerini ifade etti. Küçükpehlivan, BMD'nin iftar etkinliklerini 5 yıldır desteklediklerini, bu desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler