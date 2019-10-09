Haberler » Güncel » BMGK, Barış Pınarı Harekatı için yarın acil toplanıyor

BMGK, Barış Pınarı Harekatı için yarın acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yarın acil toplanma kararı aldı.

09.10.2019 19:36BMGK, Barış Pınarı Harekatı için yarın acil toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yarın acil toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. BM'de görevli diplomatların açıklamalarına göre, 15 üyeli BMGK, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya'nın talebiyle acil olarak yarın bir araya gelecek. Kapalı kapılar ardında yapılacak BMGK toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı görüşülecek. - WASHINGTON

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:07 İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Epcim başkanlığında yapıldı
21:10 Duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
21:10 FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
21:10 Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
21:10 Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitime ara verildi
21:10 Bakan Varank'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
21:10 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
9.10.2019 21:14:29