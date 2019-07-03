03.07.2019 20:07
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BMGK 'Libya' gündemiyle acil toplanıyor

BMGK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'Libya' gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'Libya' gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.

Libya'da Hafter'e ait uçakların başkent Trablus'taki göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezine düzenlediği ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'Libya' gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, saldırıda en az 44 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 göçmenin ise yaralandığını belirterek bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulamıştı. - NEW YORK
Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Trablus, Libya, Politika

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