Dışişleri Bakanlığı, BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerini çağırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Sözcü Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." ifadesini kullandı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Bakanlık "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirildi." notuyla bir paylaşım yaptı.

OPERASYONU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." açıklamasını yapmıştı. Harekatın başlamasının ardından Suriye'nin Resulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin duyulduğu bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Türk jetleri terörist mevzilerini vurdu. Jetlerden sonra Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alındı.