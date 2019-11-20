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BMGK üyesi 5 AB ülkesi: "İsrail yasa dışı yerleşimlere son vermeli"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı...

20.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:46BMGK üyesi 5 AB ülkesi:
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, 'in işgal altındaki topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını bildirdi.
BMGK kasım dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Konseyde Filistin sorunu ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı oturum öncesi, AB üyesi 5 ülke adına ortak açıklama yaptı.
Pierce, İsrail'in Filistin'deki yerleşim birimlerine yönelik tutumlarının değişmediğini söyledi.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını belirten Pierce, İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerine son vermesi çağrısı yaptı.
Pierce, Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik çağrıların ise endişe verici olduğunu ifade ederek, "Gerçekçi ve uygulanabilir tek yol olan müzakere edilmiş iki devletli çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
Pompeo, yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının "uluslararası kanunların hafife alınması" anlamına geldiğini belirtmişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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