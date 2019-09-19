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BMMYK'den İtalya ve Fransa'nın göç çıkışına destek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İtalya ve Fransa'nın düzensiz göç konusunun idaresinde Avrupa'da yeni bir tutum belirlenmesine yönelik mesajlarını cesaret verici bulduklarını ve desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

19.09.2019 14:16BMMYK'den İtalya ve Fransa'nın göç çıkışına destek
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İtalya ve Fransa'nın düzensiz göç konusunun idaresinde Avrupa'da yeni bir tutum belirlenmesine yönelik mesajlarını cesaret verici bulduklarını ve desteklemeye hazır olduklarını belirtti.
Grandi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dün, Roma'da bir araya gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un düzensiz göç meselesinin Avrupa'da ele alınış tarzına birlikte değişim sinyalleri vermesini değerlendirdi.
Grandi, "Denizden kurtarılarak Avrupa'ya getirilen göçmenler konusunda İtalya ve Fransa'nın pratik, ilkeli, öngörülebilir çözümleri araştırmakta liderlik ve iyi niyet göstermeleri cesaret verici. Biz, BMMYK olarak destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Conte ve Macron dün bir araya gelmişti
Roma'da dün akşam bir araya gelen iki liderden Conte, Avrupa'nın düzensiz göçün idaresinde yapısal değişiklik yapmasının önemli olduğunu, konuya pratik ve somut şekilde yaklaşmak gerektiğini söylemişti.
Macron da bu konuda İtalya'nın 2015'ten bu yana yalnız bırakıldığını belirterek, "İnanıyorum ki yeni AB Komisyonu ile ortak bir tutumu savunabiliriz. Böylece bütün ülkeler, bir şekilde Avrupa dayanışmasına katılabilir ya da mali olarak cezalandırabilirler." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Fransa, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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