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BMMYK heyeti Şanlıurfa'da

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

23.07.2019 17:37 BMMYK heyeti Şanlıurfa'da
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan heyet, Şanlıurfa'da yaşayan mültecilere yönelik yürütülen ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Türkiye'nin dünyada en çok mültecinin barındığı ülkeler arasında ilk sıralarda geldiğini, Şanlıurfa'nın da İstanbul'dan sonra en çok mültecinin yaşadığı bir il olduğunu hatırlatarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini buraya vermesinin önemine işaret etti. Heyet adına konuşan BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli ise BMMYK olarak Türkiye'deki kurumlarla ortak yürütülen projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, Vali Erin'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen Mülteci Danışma Merkezi Projesinin güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması, kadın istihdamı ve dezavantajlı gruplara yönelik üretilen projelere desteğin sürdürülmesi ile yeni projelerin BM fonlarıyla desteklenmesi konularının görüşüldüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

Birleşmiş Milletler, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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