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BMS, "40 Yaş Altı 40 Ödül Töreni"ne sponsor oldu

Büro malzemeleri alanında faaliyet gösteren BMS AŞ, iş ve ekonomi dergisi Fortune Türkiye'nin 40 yaş altındaki 40 üst yöneticiyi ödüllendirdiği "40 Yaş Altı 40 Ödül Töreni"nin sponsorları arasında yer aldı.

20.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:48 BMS,
Büro malzemeleri alanında faaliyet gösteren BMS AŞ, iş ve dergisi Fortune Türkiye'nin 40 yaş altındaki 40 üst yöneticiyi ödüllendirdiği "40 Yaş Altı 40 Ödül Töreni"nin sponsorları arasında yer aldı.
BMS'den yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye'nin bu yıl ödüllendirdiği 40 yaş altı yöneticiler listesinde, genç girişimciler öne çıktı.
Yapılan araştırmalarda Türkiye'deki şirketlerde 40 yaş altı üst düzey yönetici sayısının hızla arttığı görülürken, 2025'te toplam iş gücünün yüzde 75'ini gençlerin oluşturması bekleniyor.
Genç yöneticilerin çalışma ortamlarını ise yeni nesil anlayışa göre düzenlediği belirtiliyor. Bu kapsamda şirketler için çalışan psikolojisi ve sağlığının ön planda olduğu yeni nesil ofis tasarımlarının önemi artıyor. Çalışma alanı detaylarının sürdürülebilirlik kavramı üzerine kurgulanması, başarı ve verimliği getiriyor.
BMS'nin ergonomik ve sürdürülebilir özelliklerine ek olarak yüzde 99 geri dönüşebilen malzemelere sahip Herman Miller ve Naughtone markasına yönelik birçok müşteriden gelen dönüşler de bu verileri destekliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BMS Üst Yöneticisi (CEO) Neslihan Işık da ofis mobilyalarının tasarımında sürdürülebilirliğin önemine işaret ederek, bunun çeşitlilik ve üretkenliğin de devamını sağladığını kaydetti.

Fortune Türkiye, Ekonomi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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