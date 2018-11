CARMEDYA.COM – Yeni BMW 8 Serisi Coupe tasarım anlamında dikkat çekiç bir model. Otomobili daha iddialı hale getirebilmek için kollar sıvandı.Prior Design bu konu için BMW 8 serisine özel body kit ve tuning paketi geliştirdi. Body-kit pakette özel tasarım ön tampon dikkat çekiyor. Yan bölümde daha büyük etekler dikkat çekiyor. Ön çamurluk arkasındaki havalandırma kanalları genişletilmiş. Arka çamurluk ise daha şişkin tutulmuş. Arka bölümde ekstra bir kanat dikkatlerden kaçmıyor. Difizör tasarımı da değişim bekleyen ayrıntılardan. Modelde alt yapı olarak süspansiyon sisteminde değişimlerin gelmesi bekleniyor. Ayrıca 21 inç büyüklüğünde jantlar ise otomobili son derece sportif göstermiş.Performans paketi ise henüz kesinleşmedi. Bu konu üzerinde tuning firmasının çalıştığı biliniyor. Ancak şu an için standartta BMW 8 Serisi 840d xDrive, 320 HP güç üretiyor ve aracın 0-100 hızlanması 4.9 saniye. M850i ??xDrive ise 530 HP güce sahipken, 0-100 hızlanması 3.7 saniye sürüyor.The post BMW 8 Serisi'ne Prior Design yorumu appeared first on Carmedya.