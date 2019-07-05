05.07.2019 14:16
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BMW CEO'su 2020 yılında görevden ayrılacak

BMW CEO

– Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW Group'un CEO'su Harald Krueger, 2020 yılında görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW Group'un CEO'su Harald Krueger, 2020 yılında görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Krueger, Cuma günü yaptığı açıklamada 2020 yılında sona eren kontratını yenilemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:
"BMG Group 27 yıldan bu yana benim profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulu'nda 10 yıl ve BMW Group'un CEO'su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum."
Krueger'in 2020 yılında kontratı sona erene dek görevini sürdüreceği belirtilirken, BMW Denetleme Kurulu Başkanı Dr Norbert Reithofer'ın, Krueger'ın yerini alacak kişiye yönelik çalışmaları yönetim kurulunun Temmuz'daki toplantısında gündeme getireceği vurgulandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
almanya, ceo, Ekonomi

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