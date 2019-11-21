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BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası

Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

21.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:23

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2004-2013'te çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasadışı eylemlerinden dolayı 100 milyon euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, BMW, Daimler ve 'in çelik tedarikçilerden çelik alımları için ödedikleri fiyatları kanunsuz olarak koordine ettikleri belirtilerek bu vesileyle oluşturulan fiyatların en az 2016 yılına kadar ödendiği kaydedildi.

CEZAYI KABUL ETTİLER

Otomobil üreticilerin para cezasını kabul ettiklerinin belirtildiği açıklamada, çelik satış fiyatının otomobilin son değerinin yüzde 1'den azına denk geldiğine vurgu yapıldı.

BMW 28 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Söz konusu para cezası için, BMW'nin 28 milyon euro, Daimler'in ise 23,5 milyon euro ödeyeceği şirketler tarafından açıklandı.

BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası

Volkswagen, Dünya, Ekonomi, Güncel


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