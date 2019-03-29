29 Mart 2019, 15:05
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Bmw'den Yeni Fabrika Atağı

Bmw

CARMEDYA – Geçtiğimiz aylarda Honda’nın fabrika kapatma kararını alan BMW, ilgisini bu tesis üzerine yoğunlaştırdı. Honda’nın İngiltere’deki fabrika kapatma haberini duyan BMW, bu tesise talip olduğunu bildirdi. Bu tesis yılda 150 bin araç üretim kapasitesine sahipti. 3500 kişinin çalıştığı bu tesisin kapanması, büyük bir şok yaratmıştı. BMW bu fabrikayı istiyor BMW üretim kapasitesini arttırmak için...The post BMW’den yeni fabrika atağı appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Geçtiğimiz aylarda Honda'nın fabrika kapatma kararını alan BMW, ilgisini bu tesis üzerine yoğunlaştırdı.



Honda'nın İngiltere'deki fabrika kapatma haberini duyan BMW,
bu tesise talip olduğunu bildirdi. Bu tesis yılda 150 bin araç üretim
kapasitesine sahipti. 3500 kişinin çalıştığı bu tesisin kapanması, büyük bir
şok yaratmıştı.



BMW bu fabrikayı istiyor

BMW üretim kapasitesini arttırmak için devreye girerek bu
fabrikayı istediğini bildirdi. Henüz netleşmese de, BMW'nin bu fabrikada X1
modelini inşa etmesi planlanıyor. Swindon fabrikasını satın almak, Swindon
yakınlarında bir pres fabrikası, Hams Hall'da bir motor fabrikası ve Oxford'da
bir araç montaj tesisi olan BMW için olumlu olacaktır. Bu fabrikada marka UKL
platformunu kullanan tüm üyelerin üretilme opsiyonu da olacak.

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Kaynak: Carmedya.com