Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Geçtiğimiz aylarda Honda'nın fabrika kapatma kararını alan BMW, ilgisini bu tesis üzerine yoğunlaştırdı.Honda'nın İngiltere'deki fabrika kapatma haberini duyan BMW,bu tesise talip olduğunu bildirdi. Bu tesis yılda 150 bin araç üretimkapasitesine sahipti. 3500 kişinin çalıştığı bu tesisin kapanması, büyük birşok yaratmıştı.BMW bu fabrikayı istiyorBMW üretim kapasitesini arttırmak için devreye girerek bufabrikayı istediğini bildirdi. Henüz netleşmese de, BMW'nin bu fabrikada X1modelini inşa etmesi planlanıyor. Swindon fabrikasını satın almak, Swindonyakınlarında bir pres fabrikası, Hams Hall'da bir motor fabrikası ve Oxford'dabir araç montaj tesisi olan BMW için olumlu olacaktır. Bu fabrikada marka UKLplatformunu kullanan tüm üyelerin üretilme opsiyonu da olacak.The post BMW'den yeni fabrika atağı appeared first on Carmedya.