Bmw İnext Seri Üretime Geçecek

BMW iNext

BMW iNext

Kaynak: Carmedya.com

BMW'nin yeni ve teknolojik modeli BMW iNEXT, seri üretimegeçmek için gün sayıyor. Modelin kış testleri tüm hızıyla devam ediyor.BMW Group, gelecek vizyonuna ışık tutan yeni ve teknolojikmodeli BMW iNEXT'in 2021 yılı itibari ile seri üretimine hazırlanıyor. ArjeplogKış Test Merkezi'nde en zorlu hava şartlarında denenen otomobil elektriklimobilite, otonom sürüş ve akıllı bağlantı kavramlarına yeni bir boyut getirmeyehazırlanıyor.Akıllı dört çeker sistemiBMW iNEXT, tamamen elektrikli motoru, akıllı dörttekerlekten çekiş sistemi ve kendine özgü süspansiyon teknolojisiyle, BMW'ninalışılagelmiş sürüş keyfini yeniden yorumlayarak modern Spor Aktivite Aracı'nın(SAV) da temellerini atıyor. Zorlu kış koşullarında, çok düşük sıcaklıklarda,karlı ve donmuş zeminde test edilen BMW iNEXT bu testlerden yüksek performanslageçmeyi başarıyor.Sıfır derecede bile maksimum performanseDrive enerji yönetim sistemini sıfırın altındaki zorlu havakoşullarında deneyen BMW mühendisleri enerji depolama, yeniden şarj, elektriğinmotora aktarımı gibi konularda analizlerini Arjeplog'da sürdürürken aynızamanda güç aktarım, süspansiyon, direksiyon ve fren sistemlerinin de testinigerçekleştiriyor. Taşlı yollardan kuru asfalta karlı zeminden buz kaplıpistlere kadar her şartta üstün performans gösteren BMW iNEXT, Arjeplogtestinden başarıyla geçmenin gururunu yaşıyor.The post BMW iNext seri üretime geçecek appeared first on Carmedya.