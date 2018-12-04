carmedya.com – Yeni yedinci nesil BMW 3 Serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte daha performanslı bir model arayışları başladı.Yeni M3 için beklemek gerekiyorYeni BMW m3 için hala biraz zaman gerekse de, marka performans düşkünlerini zorda bırakmamak için M340i modelini piyasaya sürüyor. Model 3 litre motor ile geliyor. Sıralı altı silindir motor ile model 382 HP güç ve 500 Nm tork değeri sunuyor. Model xDrive seçeneği ile 0-100 hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 249 km/s.İster iki çeker ister dört çekerGüç, sekiz ileri otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. İster iki çer isterseniz modeli dört çeker olarak alabiliyorsunuz. Otomobilde elektronik diferansiyel kilidi, önde 348 mm arkada ise 345 mm kalınlığında fren diskleri ve M süspansiyonlar otomobile entegre edilmiş. Modelin fiyatı ise henüz belli değil.The post BMW M340i Los Angeles Otomobil Fuarı"nda boy gösterdi appeared first on Carmedya.