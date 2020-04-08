Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BMW, Maske Üretimine Başlıyor

Alman otomotiv firması BMW, koronavirüs ile mücadele için maske üreteceğini açıkladı.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
BMW, Maske Üretimine Başlıyor
Alman otomotiv firması BMW, koronavirüs ile mücadele için maske üreteceğini açıkladı.

BMW, Sağlık Çalışanlarına Maske Üretecek!

BMW CEO'su Oliver Zipse yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı kendi personelini ve halkı korumaya yardımcı olmak için yüz maskeleri üretmeye başlayacağını söyledi. Zipse, BMW'nin yakında günde birkaç yüz bin maske üretebileceğini açıkladı. BMW'nin 100 bin maskeyi teslim ettiği de paylaşıldı. BMW Pazartesi günü yaptığı açıklamada, fabrikalarındaki üretimin durmasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığını söyledi. Şirketler koronavirüs ile mücadele etmek için bağışlar yapmaya devam ediyor.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 1.430.141 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 82.074 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 301.130 olduğu bilgisi paylaşıldı.

7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Toplam can kaybı ise 725'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 987 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 222.868 olduğu açıklandı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Oliver, CEO, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››BMW, Maske Üretimine Başlıyor - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:04: Diyaliz hastalarının ulaşım sorunu çözüldü - Haberler 17:00: Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik (2) - Haberler 17:00: Çürük raporu verilen minarenin külahı fırtınaya dayanamadı - Haberler 16:59: Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu - Haberler 16:58: - Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta... - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:40: Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi - Haberler 14:19: Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler