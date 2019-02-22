22 Şubat 2019, 14:56
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Bmw Motorrad 2019 Motobike İstanbul Fuarı'nda

Bmw Motorrad 2019 Motobike İstanbul Fuarı

CARMEDYA.COM – BMW Motorrad, bugün kapılarını açan Motobike Istanbul 2019 Motosiklet Fuarı’na en yeni modelleri ile damga vurdu. 2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açan BMW Motorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019’da yollarla buluşturacağı 5 yeni modelini ilk kez sergiledi. En yeni modeller sergileniyor BMW Motorrad’ın bu yıl Türkiye’de yollarla buluşturacağı BMW R 1250...The post BMW Motorrad 2019 Motobike İstanbul Fuarı’nda appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - BMW Motorrad, bugün kapılarını açan Motobike Istanbul 2019 Motosiklet Fuarı'na en yeni modelleri ile damga vurdu.

2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açan BMW
Motorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019'da yollarla
buluşturacağı 5 yeni modelini ilk kez sergiledi.



En yeni modeller sergileniyor

BMW Motorrad'ın bu yıl Türkiye'de yollarla buluşturacağı BMW
R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT, F 850 GS ADV ve C 400 X modelleri
fuarla birlikte ilk kez motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. BMW
Motorrad'ın geçtiğimiz yılsonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS
ile birlikte tüm ürün grupları fuarda sergileniyor.

Fuara özel fırsatlar

Bu yıl 11'inci kez düzenlenen ve 100 binin üzerinde
ziyaretçi hedefleyen Motobike Istanbul'un en dikkat çekici stantlarından birine
ev sahipliği yapan BMW Motorrad, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 9'uncu
holde motosiklet severleri ağırladı. Fuara özel olarak 2018 model yıllı BMW
motosikletler için cazip fiyatlarla birlikte 1000 km bakım ve +1 yıl uzatılmış
garanti hediyesi de sunan BMW Motorrad, 2019 model yeni BMW modellerinde ise
yine fuar dönemine, +1 yıl uzatılmış garanti hediye ediyor. Ayrıca Borusan
Otomotiv Premium Finans'ın, 48 aya varan eşit taksit imkanı veya balon ödemeli
36 ay taksitlendirme seçenekleri gibi cazip satın alma koşulları da fuarla
birlikte devreye alınıyor.



BMW Rider Butik ve BMW Rider Academy de fuarda

Yeni modellerin yanı sıra BMW Rider Butik bölümünün de yer
aldığı BMW Motorrad standında, motosikletlere uygun aksesuarlar da fuara özel
avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor. BMW Rider Academy de fuarda BMW
Motorrad standındaki yerini aldı. BMW Rider Academy'nin 2019 yılında
gerçekleştireceği tur programları ve ileri seviye güvenli sürüş eğitimlerine
kaydolma imkanı sunuluyor.

BMW R 1250 GS - R 1250 GS Adventure – R 1250 RT

Hacmi 1170 cc'den 1254 cc'ye çıkan motoru ile artık hem daha
güçlü hem de daha ekonomik bir kullanım sunan BMW R 1250 GS, R 1250 GS
Adventure ve R 1250 RT modelleri, geliştirilen kullanım özellikleri ile de
dikkat çekiyor. Yeni Shiftcam teknolojisi ile daha geniş bir güç yelpazesine
sahip olacak motor, 136 beygir güç ve 143 Nm tork üretirken öncüsüne göre yüzde
4 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.



Her üç modelde de teknoloji üst seviyede

Her 3 modelde de Otomatik Stabilite Kontrolü (ASC) ve Yokuş
Kalkış Desteği standart olarak sunulurken; BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure
modellerinde ise Riding Mode Pro paketi Türkiye'de standart olarak satın
alınabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Dynamic, Dynamic Pro, Enduro ve
Enduro Pro modları arasında geçiş yapabiliyor. BMW Motorrad'ın Multi-Controller
sistemini kullanan BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure aracın tüm fonksiyonlarını
6.5 inçlik renkli ekranda görebiliyor. Bu ekrana Bluetooth ile akıllı telefon
da bağlanabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan Yeni Dinamik Fren Kontrol de (DBC)
aracın acil durumlarda en güvenli şekilde fren yapmasını sağlıyor.

BMW F 850 GS Adventure

BMW'nin GS genlerini taşıyan atletik üyesi BMW F850 GS de
daha maceracı bir görünüme sahip BMW F 850 GS Adventure modeli ile ilk kez Türk
motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. Yeni geliştirilen 95 beygir gücündeki
paralel ikiz motoru, 92 Nm tork değerine sahip. Yüksek performansına rağmen 100
km'de 4,1 litrelik tüketimi ile sunduğu performansa karşılık olukça ekonomik
bir motosiklet olarak öne çıkan BMW F 850 GS, hem asfaltta hem de off-road'da
ihtiyaç duyulan performansı sunmayı başarıyor.

BMW R 1250 RT


Maceracı scooter BMW C 400 X

BMW'nin yeni premium orta sınıf scooter modeli olan C 400 X,
şehir içinde pratik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olarak tasarlandı. Yeni
geliştirilen tek silindirli 350 cc'lik motoru 33.5 beygir güç ve 34.9 Nm tork
üretiyor. 'Otomatik Denge Kontrolü' ve ABS'nin standart olarak yer aldığı BMW C
400 X'te 6.5 inçlik renkli TFT gösterge paneli Türkiye'de standart olarak
sunuluyor. Multi-Controller ile beraber gelen gösterge; telefon konuşması,
müzik dinleme ve telefon navigasyonu gibi özelliklere sahip. Sele yüksekliği
775 mm olan BMW C 400 X'in ağırlığı ise sadece 204 kg.

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Kaynak: Carmedya.com