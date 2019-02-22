Bmw Motorrad 2019 Motobike İstanbul Fuarı'nda

BMW R 1250 RT

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA.COM - BMW Motorrad, bugün kapılarını açan Motobike Istanbul 2019 Motosiklet Fuarı'na en yeni modelleri ile damga vurdu.2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açan BMWMotorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019'da yollarlabuluşturacağı 5 yeni modelini ilk kez sergiledi.En yeni modeller sergileniyorBMW Motorrad'ın bu yıl Türkiye'de yollarla buluşturacağı BMWR 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT, F 850 GS ADV ve C 400 X modellerifuarla birlikte ilk kez motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. BMWMotorrad'ın geçtiğimiz yılsonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GSile birlikte tüm ürün grupları fuarda sergileniyor.Fuara özel fırsatlarBu yıl 11'inci kez düzenlenen ve 100 binin üzerindeziyaretçi hedefleyen Motobike Istanbul'un en dikkat çekici stantlarından birineev sahipliği yapan BMW Motorrad, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 9'uncuholde motosiklet severleri ağırladı. Fuara özel olarak 2018 model yıllı BMWmotosikletler için cazip fiyatlarla birlikte 1000 km bakım ve +1 yıl uzatılmışgaranti hediyesi de sunan BMW Motorrad, 2019 model yeni BMW modellerinde iseyine fuar dönemine, +1 yıl uzatılmış garanti hediye ediyor. Ayrıca BorusanOtomotiv Premium Finans'ın, 48 aya varan eşit taksit imkanı veya balon ödemeli36 ay taksitlendirme seçenekleri gibi cazip satın alma koşulları da fuarlabirlikte devreye alınıyor.BMW Rider Butik ve BMW Rider Academy de fuardaYeni modellerin yanı sıra BMW Rider Butik bölümünün de yeraldığı BMW Motorrad standında, motosikletlere uygun aksesuarlar da fuara özelavantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor. BMW Rider Academy de fuarda BMWMotorrad standındaki yerini aldı. BMW Rider Academy'nin 2019 yılındagerçekleştireceği tur programları ve ileri seviye güvenli sürüş eğitimlerinekaydolma imkanı sunuluyor.BMW R 1250 GS - R 1250 GS Adventure – R 1250 RTHacmi 1170 cc'den 1254 cc'ye çıkan motoru ile artık hem dahagüçlü hem de daha ekonomik bir kullanım sunan BMW R 1250 GS, R 1250 GSAdventure ve R 1250 RT modelleri, geliştirilen kullanım özellikleri ile dedikkat çekiyor. Yeni Shiftcam teknolojisi ile daha geniş bir güç yelpazesinesahip olacak motor, 136 beygir güç ve 143 Nm tork üretirken öncüsüne göre yüzde4 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.Her üç modelde de teknoloji üst seviyedeHer 3 modelde de Otomatik Stabilite Kontrolü (ASC) ve YokuşKalkış Desteği standart olarak sunulurken; BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventuremodellerinde ise Riding Mode Pro paketi Türkiye'de standart olarak satınalınabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Dynamic, Dynamic Pro, Enduro veEnduro Pro modları arasında geçiş yapabiliyor. BMW Motorrad'ın Multi-Controllersistemini kullanan BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure aracın tüm fonksiyonlarını6.5 inçlik renkli ekranda görebiliyor. Bu ekrana Bluetooth ile akıllı telefonda bağlanabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan Yeni Dinamik Fren Kontrol de (DBC)aracın acil durumlarda en güvenli şekilde fren yapmasını sağlıyor.BMW F 850 GS AdventureBMW'nin GS genlerini taşıyan atletik üyesi BMW F850 GS dedaha maceracı bir görünüme sahip BMW F 850 GS Adventure modeli ile ilk kez Türkmotosiklet severlerin karşısına çıkıyor. Yeni geliştirilen 95 beygir gücündekiparalel ikiz motoru, 92 Nm tork değerine sahip. Yüksek performansına rağmen 100km'de 4,1 litrelik tüketimi ile sunduğu performansa karşılık olukça ekonomikbir motosiklet olarak öne çıkan BMW F 850 GS, hem asfaltta hem de off-road'daihtiyaç duyulan performansı sunmayı başarıyor.Maceracı scooter BMW C 400 XBMW'nin yeni premium orta sınıf scooter modeli olan C 400 X,şehir içinde pratik ve eğlenceli bir ulaşım aracı olarak tasarlandı. Yenigeliştirilen tek silindirli 350 cc'lik motoru 33.5 beygir güç ve 34.9 Nm torküretiyor. 'Otomatik Denge Kontrolü' ve ABS'nin standart olarak yer aldığı BMW C400 X'te 6.5 inçlik renkli TFT gösterge paneli Türkiye'de standart olaraksunuluyor. Multi-Controller ile beraber gelen gösterge; telefon konuşması,müzik dinleme ve telefon navigasyonu gibi özelliklere sahip. Sele yüksekliği775 mm olan BMW C 400 X'in ağırlığı ise sadece 204 kg.The post BMW Motorrad 2019 Motobike İstanbul Fuarı'nda appeared first on Carmedya.