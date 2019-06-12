BMW Motorrad en yeni modelleri Big Boyz Festival'de

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, macera tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği "büyüklere oyuncaklar" konseptiyle bu yıl 3.'sü düzenlenecek hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival'e en yeni modelleriyle renk katacak. Festivalindikkat çekici stantlarından birine ev sahipliği yapacak olan BMW Motorrad, R 1250 GS Adventure, R 1250 GS, F 850 GS Adventure, R nineT Pure ve R nineT Urban G/S modelleriyle motosiklet severlerin karşısına çıkacak.

BMW Motorrad'ın da katılımcıları arasında yer aldığı Türkiye'nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival, 15 – 16 Haziran tarihlerinde Kemer Country'de gerçekleştirilecek. Uçak, otomobil, motosiklet, spor, eğlence, müzik, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçlar ile deneyimleri, 15 bin metrekarelik alanda meraklılarıyla buluşturacak Big Boyz Festival eğlenceli partilere ve renkli konserlere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Bültenler