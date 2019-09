BMW servis fiyatlarını sabitliyor

CARMEDYA.COM - BMW, BMW Service Inclusive ve Garanti+ servis paketleri ile bakım maliyetleri konusundaki kullanıcılarına alternatif paketler sunuyor.







BMW modellerinin ilgili süre/ kilometre sınırları içerisindeki ve kapsam dahilindeki bakımı, Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servislerinin yanı sıra; dünyanın dört bir yanında bu sisteme tabi olan BMW Yetkili Servisleri tarafından da ücretsiz karşılanırken BMW tutkunları, Orijinal BMW Parçalarının kalite ve güvencesinden dünyanın her yerinde yararlanma imkanına sahip oluyorlar.



BMW Service Inclusive paketi ile motor yağı değişimi (yağ filtresi dahil), periyodik bakım kapsamında hava filtresi, yakıt filtresi, mikrofiltre, buji değişimi, fren hidroliği servisi, araç kontrol servisi gibi hizmetler sunuluyor. BMW Service Inclusive Plus paketinde ise bunlara ek olarak ön – arka fren balataları değişimi, ön – arka fren diskleri değişimi, debriyaj seti değişimi (aşınması durumunda), silecek lastikleri değişimi (motor yağı servisi sırasında aşınmış olması durumunda) hizmetleri sunuluyor. Her iki paket için de 3 yıl/ 60.000 km, 4 yıl/ 80.000 km, 4 yıl/ 100.000 km, 5 yıl/ 80.000 km, 5 yıl/ 100.000 km seçenekleri yer alıyor.



Sabit Fiyat Avantajı



Orijinal BMW Parçaları ile bakım işlemlerinin sabit fiyat ile yapılması BMW Service Inclusive paketlerinin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra, programa katılan tüm Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servislerinde geçerli olması ve sağlanan aktarma hakkı ile paketin bir sonraki otomobile devredilebilerek otomobilin değerinin korunması, BMW Service Inclusive paketlerinin öne çıkan avantajlarından bazılarını oluşturuyor.



Garanti+ ile Sürekli Garanti



BMW otomobil sahiplerinin, otomobillerinin yasal garanti süreleri dolduğunda satın aldıkları paket dahilinde kullanabildikleri, yasal garantiden bağımsız, ek garanti hizmeti Garanti+ 24 aylık yasal garanti süresini, tercih edilen Garanti+ paketinin kapsam süresi/kilometresi kadar uzatılmasını sağlıyor. Garanti+ paketi, otomobilin taahhütnamede belirtilen parçalarını teminat kapsamına dahil ediyor ve oluşabilecek mekanik ve elektrik-elektronik arızalara karşı BMW sahiplerine ait otomobilleri seçilen Garanti+ paketi koruma altına alıyor. Garanti+ alındığı takdirde, BMW modelinin yasal garanti süresinin bitmesinin ardından hemen başlıyor ve seçilen paketin bitiş tarihine kadar devam ediyor. Yani yasal garantiden bağımsız, ek garanti paketi olarak adlandırılabilecek olan Garanti+ hizmetinin alındığı tarih paketin bitiş tarihini etkilemiyor. Bu sayede otomobilin daha uzun süre güvende olmasına olanak tanıyor.



