BMW X5katıldığı çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı model bu sonuç ile güvenlikteki başarısını bir kez daha ispatladı.Önden çarpmalarda sürücünün baldırlarına model kötü koruma sağladı. Sol kaval ve göğüs kafesi dışında ise tüm uzuvlara tam koruma sağlandı. Önden tam bariyer çarpmalarda ise sürücünün göğüs kafesi ve iki baldırı dışında tüm uzuvlara tam koruma sağladı. X5 arkadaki yolcuya ise göğüs kafesi dışında tam koruma sağladı.Arkadan çarpmalarda da başarılıArkadan çarpmalarda ise ön ve arka yolcunun boyun bölgesine tam koruma sağlandı. Yandan araç ile çarpmalarda BMW X5 tüm uzuvlara tam koruma sağlarken, sabit bariyer çarpmalarında ise göğüs kafesi bölümüne sınırlı koruma sağlanmış. BMW X5, bu sonuçlar ile EuroNcap çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.The post BMW X5 EuroNcap'den tam puan aldı appeared first on Carmedya.