Alman otomotiv devi BMW, logosunu değiştirdi

Almanya 'nın önemli otomotiv markalarından olan BMW, Concept i4 aracıyla birlikte yeni logosunu da tanıttı. Buna göre yeni logoda en dikkat çekici değişiklik siyah kısmın şeffaf yapılması oldu.

Markaları tüm dünyada tanıtan sembollerden biri de logoları. Bazı logolar var ki; markanın adı yazmasa da kime ait olduğu bilinir. Logolarda yapılan değişiklikler her zaman ilgi çekici olur.

BMW YENİ LOGOSUNU TANITTI

1916 yılında kurulan 104 yıllık Alman otomotiv devi BMW, Concept i4 aracıyla birlikte yeni logosunu da görücüye çıkardı. Halihazırda kullanılan logo, 1997 yılında kullanılmaya başlanmıştı.

LOGO ŞEFFAFLAŞTI

Logoda siyah olarak tasarlanan çember yerini şeffaflığa bıraktı. BMW, yeni logosunu iki boyutlu olarak tasarladı. Şeffaf olarak tasarlanan kısım, takıldığı otomobilin rengini alarak her renkte farklı bir görünüm sunacak.

6. LOGO DEĞİŞİMİ

BMW'nin yapığı bu değişiklik firmanın kurulduğu dönemden bu yana 104 yıllık serüveninde 6. değişim oldu. Firmanın logosunun ortasındaki mavi ve beyaz kısımlar uçak motoru üretmek için kurulan firmanın kuruluş amacını yani uçak motorunu sergiliyor.