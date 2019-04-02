02 Nisan 2019, 11:07
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Bmw Z4'e Yeni Motor Seçeneği

Bmw Z4

CARMEDYA – Ocak ayı ortalarında Z4 modeli konfigüratöre çıkmıştı. Otomobilde yeni bir motor seçeneği daha geldi. BMW, yeni Z4 modeline bir motor seçeneği daha ekledi. SDrive30i olarak ilk kez lanse edilen bu motorun yanında sDriveM40i’de sunulmaya başlandı. Kaç paradan satılacak? Yeni BMW Z4 sDriveM40i için fiyatlandırma 63.700 $’dan başlıyor. Farklı tavan rengi seçenekleri de bu...The post BMW Z4’e yeni motor seçeneği appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Ocak ayı ortalarında Z4 modeli konfigüratöre çıkmıştı. Otomobilde yeni bir motor seçeneği daha geldi.

BMW, yeni Z4 modeline bir motor seçeneği daha ekledi.
SDrive30i olarak ilk kez lanse edilen bu motorun yanında sDriveM40i'de
sunulmaya başlandı.



Kaç paradan satılacak?

Yeni BMW Z4 sDriveM40i için fiyatlandırma 63.700 $'dan
başlıyor. Farklı tavan rengi seçenekleri de bu versiyonda sunuluyor. 18 inç
jant seçeneği standart olarak gelirken, daha büyük jant seçeneği ise 600 $'lık
fark ile alınabiliyor.



Kokpitte neler var?

Şık bir kokpit her zamanki gibi bizlerle. Ayrıca
konfigürasyonda Magma kırmızısı deri kaplamada sunuluyor. Modele 500 Dolar
değerinde Sürüş Yardım Paketi, 1400 Dolar değerinde Premium Paket, 2500 Dolar'a
ise Executive paket alınabiliyor. sDriveM40i versiyonunu aldığınızda 382 HP güç
ve 500 Nm tork değerine erişiyorsunuz. ABD versiyonunda ise bu motor 335 HP güç
değerinde sunuluyor.

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Kaynak: Carmedya.com