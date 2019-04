Bmw Z4'e Yeni Motor Seçeneği

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Ocak ayı ortalarında Z4 modeli konfigüratöre çıkmıştı. Otomobilde yeni bir motor seçeneği daha geldi.BMW, yeni Z4 modeline bir motor seçeneği daha ekledi.SDrive30i olarak ilk kez lanse edilen bu motorun yanında sDriveM40i'desunulmaya başlandı.Kaç paradan satılacak?Yeni BMW Z4 sDriveM40i için fiyatlandırma 63.700 $'danbaşlıyor. Farklı tavan rengi seçenekleri de bu versiyonda sunuluyor. 18 inçjant seçeneği standart olarak gelirken, daha büyük jant seçeneği ise 600 $'lıkfark ile alınabiliyor.Kokpitte neler var?Şık bir kokpit her zamanki gibi bizlerle. Ayrıcakonfigürasyonda Magma kırmızısı deri kaplamada sunuluyor. Modele 500 Dolardeğerinde Sürüş Yardım Paketi, 1400 Dolar değerinde Premium Paket, 2500 Dolar'aise Executive paket alınabiliyor. sDriveM40i versiyonunu aldığınızda 382 HP güçve 500 Nm tork değerine erişiyorsunuz. ABD versiyonunda ise bu motor 335 HP güçdeğerinde sunuluyor.