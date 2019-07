BNU Altın Kolye Futbol Turnuvası başladı

35 yıllık aranın ardından Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği tarafından düzenlenen Altın Kolye Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü, Trabzon ASKF Sahası'nda yapılan açılışla başladı.1983 yılına kadar 7 yıl boyunca Trabzon spor tarafından organize edilen ve birçok efsane futbolcunun keşfedildiği Altın Kolye Futbol Turnuvası'na 35 yıl aradan sonra Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği tarafından yeniden hayat verildi. Bugün Trabzon ASKF Sahası'nda açılışı gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan BNU Altın Kolye Futbol Turnuvası, Trabzon futbol tarihinin efsane isimlerinden ve turnuvanın ilk düzenleyicisi Özkan Sümer adına oynanacak ve 19 Temmuz'da sona erecek. 21 takımın yer aldığı turnuva, 2005 ve 2006 doğumlu futbolcuların yarışacağı tek kategoride oynanacak.DERYA HATİBOĞLU: AMACIMIZ MAHALLE VE SPOR KÜLTÜRÜNÜ TEKRAR KAZANDIRMAKBizim Neslin Uşakları Yönetim Kurulu Başkanı Derya Hatiboğlu, "Altın Kolye Turnuvası'nın ilk başlangıçtaki amacı Trabzonspor'a direkt katkıda bulunacak oyuncuları bulmaktı. Çünkü o zamanlar doğru dürüst altyapı yoktu. Şimdi günümüzde bu değişti. Altyapıdan çok güçlü oyuncular çıkıyor ama biz o mahalle ruhunu, spor kültürünü yeniden yeşertmek ve yaşatmak istedik. Amacımız mahalle ve spor kültürünü Trabzon'a tekrar kazandırmak, ayrıca Altın Kolye'yi sadece 3 yıl değil sürekli yapmak. Özkan hoca bu işin kurucusu. Ne kadar iyi bir şey yaptığını herkese göstermek adına bu yıl turnuvanın ismine Özkan hocayı verdik. Önümüzdeki yıllarda inşallah değerli spor büyüklerimizin isimlerini turnuvamıza vereceğiz. İlk başta bunu Trabzon'da kalıcı olarak yapmak istiyoruz. Belki daha sonra bölgesel gelişme olabilir" dedi.ERGUN DEMİRSOY: TURNUVA BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK ÖTESİNDE İLGİ GÖRDÜBizim Neslin Uşakları Altın Kolye Futbol Turnuvası Koordinatörü Ergun Demirsoy ise beklentilerinden daha öte bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Altın Kolye Futbol Turnuvası 1977-83 yıllarında ilk kez yapıldı. Bunun fikir sahibi Özkan Sümer ağabeyimiz. Bu seneki turnuvaya da onun adını verdik. O zamanlar Trabzonspor'a genç çocuklar seçmek için yapılan turnuvaydı. Ben de o turnuvada yıllarca oynamıştım. Yıllar sonra Bizim Neslin Uşakları olarak tekrar bu turnuvayı organize etmek istedik. 'Acaba ilgi görecek mi' diye düşünüyorduk ancak beklediğimizin çok ötesinde bir ilgi oldu. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Yaklaşık 300 sporcu olacak. İlk iki turnuvada birçok genç Trabzonspor altyapısına seçilmişti. Bu yıl da Trabzonspor altyapı sorumluları bütün turnuva boyunca burada olacaklar ve maçları izleyecekler. Beğendiklerini altyapıya alacaklar. Bu şehirle özdeşleşmiş bir turnuva olmasını istiyoruz" diye konuştu.ÖZKAN SÜMER: ÇOCUKLARIMIZI ÖZGÜR BIRAKMANIN BİLİNCİNDE OLMALIYIZAltın Kolye Turnuvası'nın ilk düzenleyicisi olan ve BNU'nun organizasyonunda bu yıl turnuvanın üçüncüsü adına düzenlenen Özkan Sümer, yaptığı açılış konuşmasında, "Bugüne kadar adımın hiçbir tesis ve etkinlikte kullanılmasına izin vermedim. Ergun hocamız bu doğrultuda bana bu teklifi yaptığında çocuklar ve gençler söz konusu olduğunda benim yaşam kaynağım, kariyerimin kaynağı olan çocuklar ve gençlere bu yönde yaklaşmak ve onlarla aynı şekilde anılmak gibi bir imkanı onur kabul edip olaya böyle katıldım. Bizim Neslin Uşakları kendi neslini çok iyi temsil ettiği gibi artık çağımızı da inanılmaz güzel bir şekilde temsil edip bu çağda bir kısım değerleri çocuklara aktarma konusunda çok güçlü bir yol çizdiler. Onları bu nedenle kutluyorum. Sporun her şeyden önce anlamını iyi bilmek lazım. Ülkemizde ne yazık ki gençlerimiz oldukça ihmal edilmiştir. Bir ülkede yaratılacak her türlü değerde en önemli etken çocukların ve gençlerin varlığıdır. Bunu çok iyi kullanabildiğimiz söylenemez. Burada müthiş bir enerji oluşmuş. Bu enerjiyi kalkıpta kullanmak değil, bu enerjiyi iyi bir yol tespit etmek, iyi olaylara, iyi sonuçlara ulaşması konusunda velilerimiz, yöneticilerimiz, antrenörlerimizin, spor adamlarının bu yönde katkı yapmalarına ihtiyaç var. Potansiyeli iyi yönetemiyoruz. Bir çocuğun gelişebilir olması için kafasındaki imge ile yüreğindeki arzu uyum içinde olacak. Sporu sadece bir eğlence aracı görülmesi yanlışından kurtaralım. Baskılar, korkular ve büyük beklentilerden çocukları arındırdığımız zaman onların yolunu açacağımızın bilinmesi lazım. Çocuklarımızı artık özgür bırakmanın bilinci içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.YILMAZ BÜYÜKAYDIN: BU TURNUVA İLE ÇOCUKLUĞUMUZU HATIRLADIKTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, bu turnuvanın kendileri için çok önemli bir hatıra olduğunu kaydederek, "Gençliğimizi, çocukluğumuzu hatırladık. Bu nedenle Bizim Neslin Uşakları Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Bu turnuva eski günleri hatırlamamıza vesile oldu. Çok güzel günlerdi. Çok heyecanlı ve yarışmacı turnuva olurdu. Her zaman bir takım üzülür bir takım sevinirdi. İnşallah sonuç olarak gençlerimiz centilmence yarışırlar. Tüm takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından turnuvada mücadele edecek takımlar ve açılış törenine katılanlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, daha sonra Altın Kolye Futbol Turnuvası'nda oynamış eski futbolcuların ağırlıklı olduğu veteranlar karması takımları açılış maçı oynadılar.