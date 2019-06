Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'na geri sayım başladı

Denizcilik sektörünün en büyük buluşmalarından olan ve denizde yapılması sebebiyle tek olan Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 5-13 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina'da kapılarını açacak.



Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, 05-13 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2020'nin en özel tasarımları, 2019'un son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının Dünyada ve Türkiye'de ilk kez sergilenecek lansman tekneleri Boat Show Tuzla'da meraklıları ile buluşacak.



Son yıllarda mega yat üretiminin merkezi haline gelen Türk tersanelerinin büyük ilgi gören tasarımları ve son teknoloji uygulamaları, dünyanın ünlü yat üreticilerinin son model tekneleri Boat Show Tuzla'da yerli ve yabancı ziyaretçiler için görücüye çıkacak. Bu yıl, Boat Show Tuzla'ya, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna ve Rusya ' nın yanı sıra, Avrupa'lıların da büyük ilgisi var. Boat Show Tuzla, 5-13 Ekim tarihleri arasında, 10 binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.



Fuarda boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200'ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletlerin, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Tuzla'da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak.



Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye'de ilk kez sergilenecek "Lansman Tekneler" de Boat Show Tuzla'da yer alacak. Viaport Marina'nın ileri teknoloji sunan prestijli ve keyifli ortamında, gün boyu alışveriş, Tema park eğlencesi, Akvaryum macerası, sinema, ve benzeri birçok etkinliği bir arada sunan Boat Show Tuzla'yı keşfetmek için ziyaretçilere bir gün yetmeyecek.



Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Tuzla 2018 Yılında 37 bin ziyaretçiyi 6 günde ağırladı, bu yıl 32 ülkeden 8 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 60 bin olacak.



Fiyat bandı 60 bin TL ile 25 milyon TL arası



Fiyatları 60 bin TL ile 25 Milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Tuzla'da bu yıl 250 Milyon TL' nin üzerinde satış hedefleniyor. Her yıl yüzde 20 oranında büyüyen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Boat Show Tuzla Deniz Fuarı sektör tek çatı altında deniz üzerinde Viaport Marina' da bir araya getirirken; lüksü yeniden tanımlayan pahalı tasarımlara ilginin her yıl büyümesi ve fuarda her yıl ekonomik teknelerin de oranı hızla artması sektörün büyümesine fayda sağlıyor.



Beğenilen tekneyi test etmenin yanı sıra, bu yıl seminer ve etkinlik takvimi ile de Deniz Fuarı'ndan beklentiyi yükseklere taşıyacak olan Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda fuar süresince ücretsiz Yelken Eğitimleri de ziyaretçilerine yelken sporunun keyfini hatırlatacak.



Dünyanın en büyük tekne markaları fuar için hazırlanıyor



Aquamotor, Atölye Kazaz, Boranova, Deniz Yatçılık, Gena Yacht, Ribtech,Tezmarin, Top Leisure, Trio Deniz, Turmarin, gibi sektörün liderleri 2020 tasarımlarıyla Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda yerini aldı.



Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda etkinliklerle de mevcut



Fuar ile eş zamanlı yapılması planlanan etkinlikler belirlenmeye başladı. D Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan, Türkiye'de marinacılığın gelişimi, yurt içi ve yurtdışı marinaların farkları, marinalarda çevre uygulamaları konusunu ele alacak.



Mavi Vatan çerçevesinde, Türkiye'de Denizciliğin gelişmesi adına yapılması gerekenlerin konuşulacağı panel Edhem Dirvana moderatörlüğünde denizseverlerle buluşacak. Nissan Sailing Team'in oluşum sürecini ve zaferlerle dolu başarı öyküsünü paylaşmak üzere Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda.



Ayrıca fuarda kitap imza günleri de gerçekleşecek olup, büyük şirketlerin yelken takımları ve başarıları da ele alınacak olup çeşitli söyleşiler gerçekleşecektir. Daha detaylı bilgiler deniz.boatshoweurasia.com.tr adresinden takip edebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA