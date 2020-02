Boat Show Tuzla Kara Fuarı 7 Mart'ta ziyaretçilere kapılarını açacak

Boat Show Tuzla Kara Fuarı Direktörü Dilek Günaydın, "Her bütçeye her zevke uygun tekneyi fuarımızda bulabilirsiniz. Beğendiğiniz tekneyi test etme imkanınız da olacak. Geçen sene 28 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Bu sene hedefimiz 40 binden fazla ziyaretçi ağırlamak." dedi.Dünyada ilk kez şubat fuarını hem karada hem de denizde tekne tutkunları ile buluşturan Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nın üçüncüsü, 7-15 Mart tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla'da gerçekleştirilecek.Bu yıl fiyatları 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 100'ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Tuzla Kara Fuarı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Dilek Günaydın, dünyada kendi marinasında fuar yapan tek fuar şirketi olduklarını belirtti.Günaydın, fuarda, karada sergilenen 100'den fazla teknenin yanında denizde de teknelerin bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: Türkiye 'de katamaran sergileyebilen tek fuarız. Şu anda karada 7 katamaranımız var. 45 metreye kadar karada tekne sergileyebiliyoruz. Bu sene en büyük teknemiz 27 metre. Toplamda karada 30 bin metrekarelik, denizde 50 bin metrekareden fazla alanı kullanıyoruz. Fuarda, ekipman, aksesuarların son teknoloji ürünleri görülebilecek. Her bütçeye her zevke uygun tekneyi fuarımızda bulabilirsiniz. Beğendiğiniz tekneyi test etme imkanınız da olacak. Geçen sene 28 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Bu sene hedefimiz 40 binden fazla ziyaretçi ağırlamak."Kocaeli, Ankara, Bursa, Yalova gibi illerden de ilgi görmeyi beklediklerini vurgulayan Günaydın, "Marinadan tekneyi alıp kilometrelerce götürüp zar zor bir yerlere sokmaya çalışmıyoruz. Kendi marinamızda çekek sahasına çıkarıp 50 metre ötedeki fuar alanımıza koyuyoruz. Hayatı kolaylaştıyoruz, böylelikle maliyeti de azaltıyoruz." diye konuştu.Fuar alanına yakın alışveriş merkezi, Tema Park, Aslan Park gibi birçok imkanın bulunduğuna da dikkati çeken Günaydın, "Fuara gelen ziyaretçilerimize sadece fuarı ziyaret etmesi için değil, ailesiyle vakit geçirmesi için de imkan sunuyoruz." dedi.Geçen sene fuara katılan teknelerin 550 milyon dolar değerinde olduğunu anlatan Günaydın, "Bu yıl gelen ziyaretçi ve çeşitliliğine endeksli olarak 1 milyar dolar civarı değerine çıkılma hedefi var." yanıtını verdi.Günaydın, geçen sene fuarda sergilenen teknelerin en çok satıldığı illerin Bursa, Yalova, Ankara ve İzmir olduğunu söyledi.- Fuarın en pahalı iki teknesi satıldıMengi Yay Yatçılık'ın sahibi Hüseyin Mengi ise mega yat konusunda Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirterek, işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bu konuda destek beklediklerini kaydetti.Mengi, fuarın en pahalı teknesinin yapım aşamasında 15 milyon avroya satıldığını, teknenin tamamlanmış halinin 18 milyon avroluk fiyatıyla fuarda sergi amaçlı yer alacağını dile getirdi.Deniz Yatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan da fuarın ikinci en pahalı teknesinin 26 metre boyunda yerli üretim tekne olduğunu belirterek, "Bu tekneyi yurt dışından birçok kişi görmeye gelecek. Teknemiz 5 milyon avroya satıldı." dedi.Soydan, tekne ehliyeti sahibi, tekne sahibi veya kiralama yapan kişi sayısının en yüksek olduğu ilin Ankara olduğunu söyledi.Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner ise fuarda ilk kez katamaranların karaya çıkarıldığını, ilk defa gösterecekleri tekneler olduğunu, fuar öncesi heyecanlandıklarını söyledi.Bu arada, toplantıya Viaport Marina Genel Müdürü Sinan Arslan da katıldı.- Fuar hakkındaBoat Show Tuzla Kara Fuarı, hem karada hem de denizde sergilenen tekneleri denizde test etme imkanını da ilk defa bir kara fuarında sağlamış olacak.Fuar kapsamında, deniz fotoğrafları sergisi de gerçekleştirilecek. Sergiden elde edilecek gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına bağışlanacak.