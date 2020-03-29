Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang ile siyah beyazlı takım ve Türkiye hakkında sohbet gerçekleştirdi. Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlılara çağırdı.

29.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:25

Beşiktaş 'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenal'in yıldızı Aubameyang ile karşılıklı canlı yayın gerçekleştirdi.

Boateng iyi arkadaşı olan Pierre-Emerick Aubameyang ile sohbetine Beşiktaşlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' sözleriyle katıldı.

İkilinin espirili sohbetinde en dikkat çeken söz Boateng'in oldu. Ganalı yıldız arkadaşı Aubameyang'a, "Ben Arsenal'e gideyim, sen Beşiktaş'a gel" diyerek dikkat çekti.

"TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"

İkilinin gerçekleştirdiği esprili sohbette Boateng yayın süresince sürekli Come to Beşiktaş yazmasına şaşkınlığını gizleyemezken Aubameyang "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" ifadelerini kullandı.

Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

Boateng ise Aubameyang'ın sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var. Bir çok kulüpte oynadım çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi.

Boateng ile Aubameyang'ın bu diyaloğu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"LACAZETTE BEŞİKTAŞ'IN ATMOSFERİ EN İYİ DEMİŞTİ"

Arsenal'in Gabonlu yıldızı Aubameyang Türkiye'de oynadığı bir maçı hatırlattığı sohbette, "Bir keresinde Türkiye'de oynadım. Çok gürültülüydü. Takımdaki en iyi arkadaşlarımdan biri Lacazette ve o Beşiktaş'a karşı oynadı. Bana oynadığı en iyi atmosfer olduğunu söylemişti." sözlerini sarf etti.

Boateng, Aubameyang’ı ’Come to Beşiktaş’ diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Etiketler: Pierre-Emerick Aubameyang, Kevin Prince Boateng, Instagram, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Herkes Vedat Muriqi’i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi Spor
Herkes Vedat Muriqi'i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak Spor
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak’ın oğlundan müjdeli haber Spor
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak'ın oğlundan müjdeli haber
F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim Spor
F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı Spor
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı Spor
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı

Son Dakika Spor Haberleri

16:12: Serik Belediyesporlu futbolculardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı - Spor 16:04: Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif - Spor 15:56: Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Rüştü Reçber'e mesaj - Spor 15:51: Trabzonspor Ağaoğlu ile yükselişe geçti! - Spor 15:50: Taylan Gürarslan: "Tesislerimizi kaymakamlık ve bakanlık hizmetine açmaya hazırız" - Spor 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 15:10: Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı - Spor 14:55: Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak - Spor 14:23: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi - Spor 13:34: Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek - Spor