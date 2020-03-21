Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye başladı. Birçok futbolcu, sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, Beşiktaş 'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Birçok futbolcu, evde yaptığı antrenmanların videolarını takipçilerine yollarken, Boateng ise saçlarını kazıttı ve bunun fotoğrafını çekerek yayınladı.

İşte Boateng'in yeni imajı:

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :