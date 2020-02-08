Haberler » Spor » Kevin-Prince Boateng ilk maçında golünü attı - Spor

Kevin-Prince Boateng ilk maçında golünü attı

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı golcü Kevin-Prince Boateng, ilk maçında fileleri havalandırdı.

08.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:16

'ın transferin son gününde 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, karşısında fileleri havalandırarak ilk maçında gol sevinci yaşadı.

GOLDEN SONRA İBRAHİM TATLISES ÇALDI

Karşılaşmanın 46. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan ve sahada kaldığı süre boyunca etkili bir görüntü çizen Boateng, 69. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topuğuyla şık bir vuruş yaparak takımının 2. golünü attı. Boateng'in golünün ardından Vodafone Park'ta, Ganalı futbolcunun birçok kez söylerken çektiği, İbrahim Tatlıses'in 'Deli Gibi Severim' şarkısı çaldı.

Kevin-Prince Boateng ilk maçında golünü attı

Kevin Prince Boateng, Fiorentina, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 19:55:21