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Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Boateng'in eşi Melissa Satta, kendisini "İtalya'dan kaçtın" diye eleştirenlere yanıt verdi. Satta, "1 haftalığına kalmak üzere oğlumu da yanıma alarak eşimin yanına, İstanbul'a geldim. 7 gün sonra İtalya'ya geri dönme planım vardı ancak maalesef durumlar ağırlaştı ve tüm uçaklar iptal edildi." dedi.

25.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:35

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ülkede, hayat adeta durma noktasına geldi. Beşiktaş 'ın yıldızı Boateng'in eşi Melissa Satta da İtalya'nın önde gelen şehirlerinden biri olan Milano'da yaşantısını sürdürüyordu. Satta, İtalya'da yaşadıklarını ve karantina sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

"7 GÜN SONRA İTALYA'YA GERİ DÖNME PLANIM VARDI"

İtalya'dan kaçmadığını belirten Satta, "Bavulumu topladım ve 1 haftalığına kalmak üzere oğlumu da yanıma alarak eşimin yanına, İstanbul 'a geldim. 7 gün sonra İtalya'ya geri dönme planım vardı ancak maalesef durumlar ağırlaştı ve tüm uçaklar iptal edildi. Bana, 'İtalya'dan toplanıp Türkiye'ye kaçmak kolay' gibi mesajlar geliyor. Ben İtalya'dan kaçmadım. Benim tüm hayatım Milano'da, burada kalmak kolay değil. Durumu oğluma izah ettim. En azından küçük olsa da neler olabildiğini anlıyor." ifadelerini kullandı.

Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
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Boateng’in eşi Melissa Satta: İtalya’dan kaçmadım
Etiketler: Melissa Satta, İstanbul, Beşiktaş, İtalya, Spor

Haberin Videosu :

BJK'li Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım

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