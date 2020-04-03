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Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı

Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan Chi dergisine verdiği röportajda "İtalya'daki zorluk burada yok, Türkiye pandemiye daha hazırlıklı" dedi.

03.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:24

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi Melissa Satta, "İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok" diyerek Türkiye 'nin pandemiye daha hazırlıklı olduğunu iddia etti.

Satta, İtalyan Chi magazin dergisinin internet sayfasına bir röportaj verdi. İtalyan model Satta, "Oğlum ve ben bir çanta ve iki pijama ile Milano'dan ayrıldık. Biz altı gün kalmayı planlıyorduk. Ancak altı hafta boyunca burada olacağız. Türkiye'de daha az sıkıntı var" dedi.

Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı

"İTALYA'DAKİ ZORLUK BURADA YOK"

Gıda ve eczaneler hariç tüm faaliyetlerin kapalı olduğunu hatırlatan Satta, "Biz de evdeyiz. Şu anda maske ve dezenfektan sıkıntısı yok. İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok. Teknoloji ve Maddox'un (çiftin oğlu) neşesi bize eşlik ediyor. Gelirken yedek iç çamaşırımız bile yoktu. Diğer insanlara kıyasla şanslı olsak bile umarım yakında biter" diye konuştu.

(Sabah)

Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
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Boateng’in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya’ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Etiketler: Melissa Satta, Türkiye, İtalya, Spor

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Beşiktaş'lı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
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Haberler ›› Spor ››Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı - Spor
Yorumlar (1)
YAHU ÖYLE DEĞİL:abla türkiye daha hazırlıklı italyaya göre çünkü italya salgını hiç ama hiç sallamadı :D
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