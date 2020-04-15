Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ve Jeremain Lens Türkiye'den ayrıldı. Boateng İtalya'ya Lens ise Hollanda'ya gitti.

15.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:50

Koronavirüs nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından Türkiye 'de bulunan yabancı sporcular ülkelerine dönmeye başladı.

ÖZEL UÇAKLA ÜLKEDEN AYRILDILAR

Beşiktaş forması giyen ve aileleri ile birlikte İstanbul'da yaşayan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten aldıkları iznin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Ülke konsoloslukları ile iletişime geçen Lens Hollanda 'ya Boateng ise İtalya 'ya gitti. İki oyuncu da seyahatlerini özel uçakla gerçekleştirdi.

(Ntvspor)

Boateng ve Lens, Türkiye’den ayrıldı
Etiketler: Kevin Prince Boateng, Hollanda, Türkiye, İtalya, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (2)
YASİN:Italyami salak bu oyuncular
Cevap Yaz 1 0
HÜSEYİN:Gidişiniz olurda dönüşünüz olmaz inşallah çöp tenekeleri
Cevap Yaz 1 5

Spor Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Spor
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Aras Bulut’tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar’a teşekkür Spor
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
1 aydır koronavirüs tedavisi gören Terim, müjdeli haberi verdi Spor
1 aydır koronavirüs tedavisi gören Terim, müjdeli haberi verdi
Koronavirüs sonrası yaşanan kriz nedeniyle tüm takımı gönderdiler Spor
Koronavirüs sonrası yaşanan kriz nedeniyle tüm takımı gönderdiler
Galatasaray’da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor Spor
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor
Beşiktaş’tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Spor
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı Spor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
G.Saray’ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek Spor
G.Saray'ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek
Haberler ›› Spor ››Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:02: Lazio'dan askıya alınan Serie A için "mahkeme" uyarısı - Spor 21:33: Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı - Spor 21:28: Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 21:07: Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı - Spor 21:04: Real Madrid efsaneleri, koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak - Spor 20:56: Beşiktaş kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklama! "Ölüm tehdidi aldım" - Spor 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber