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Bob Dylan'dan Kennedy suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık yeni şarkı

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Bob Dylan, 8 yıl aradan sonra ilk kez şarkı yayınladı.

27.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:30
Bob Dylan'dan Kennedy suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık yeni şarkı
İsveç Kraliyet Bilim Akademisi 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Bob Dylan, 8 yıl aradan sonra ilk kez şarkı yayınladı.
Dylan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllar boyunca tüm desteği ve sadakati için hayranlarına ve takipçilerine minnettar olduğunu belirterek eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963 yılındaki suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık şarkısının YouTube klibinin linkini paylaştı.
Bob Dylan, "Murder Most Foul" adlı şarkısı için "Bu, ilginç bulabileceğiniz, bir süre önce kaydettiğimiz ancak yayınlamadığımız bir parça. Güvende kalın, kendinize dikkat edin ve Tanrı sizinle olsun." ifadelerini kullandı.
Ünlü müzisyen, şarkısında özellikle 1960'lar ve 1970'lerde meydana gelen önemli olaylara ve figürlere atıfta bulunuyor.
Dylan'ın orijinal şarkılardan oluşan son stüdyo albümü, 2012 yılında çıkardığı "Tempest" olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Bob Dylan, Güncel

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