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Bob's Burgers Filmi

Bob's Burgers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bob's Burgers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56Bob's Burgers Filmi
2011 yılından günümüze kadar TV'de gösterimde olan animasyon dizisinden sinema ya uyarlanan film in yönetmenliğini Loren Bouchard yaparken, senaryosunu ise Loren Bouchard ve Jim Dauterive kaleme alıyor.


Yönetmen: Loren Bouchard
Senaryo: Loren Bouchard, Jim Dauterive
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Bob's Burgers
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 17.07.2020

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TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:25:53