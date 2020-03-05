Bob's Burgers Filmi

2011 yılından günümüze kadar TV'de gösterimde olan animasyon dizisinden sinema
ya uyarlanan film
in yönetmenliğini Loren Bouchard yaparken, senaryosunu ise Loren Bouchard ve Jim Dauterive kaleme alıyor.Yönetmen:
Loren BouchardSenaryo:
Loren Bouchard, Jim DauteriveFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Bob's BurgersYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
17.07.2020 Bob's Burgers Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.