BoBoiBoy Movie 2 Filmi

Malezya yapımı BoBoiBoy: The Movie'nin devamı olarak çekilen aksiyon temalı animasyon filminin yönetmenliğini yine Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.Yönetmen: Nizam RazakSenaryo: Anas Abdul Aziz, Nizam RazakFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: BoBoiBoy Movie 2Yapımcı Firma: Two YapımYapım Yılı: 2019Yapım Ülkesi: MalezyaOrijinal Dili: MalaycaFilmin Süresi: 120 dk.Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi: 18.09.2020BoBoiBoy Movie 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.