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BoBoiBoy Movie 2 Filmi

BoBoiBoy Movie 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. BoBoiBoy Movie 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02BoBoiBoy Movie 2 Filmi
yapımı BoBoiBoy: The Movie'nin devamı olarak çekilen aksiyon temalı animasyon film inin yönetmenliğini yine Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.


: Nizam Razak
Senaryo: Anas Abdul Aziz, Nizam Razak
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: BoBoiBoy Movie 2
Yapımcı Firma: Two Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Malezya
Orijinal Dili: Malayca
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 18.09.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:25:58