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BoBoiBoy: The Movie Filmi

BoBoiBoy: The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. BoBoiBoy: The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02BoBoiBoy: The Movie Filmi
yapımı komedi - aksiyon temalı animasyon film inin yönetmenliğini Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.


: Nizam Razak
Senaryo: Nizam Razak, Anas Abdul Aziz
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: BoBoiBoy: The Movie
Yapımcı Firma: Two Yapım
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: Malezya
Orijinal Dili: Malayca
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 10.07.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:26:03