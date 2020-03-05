BoBoiBoy: The Movie Filmi

Malezya yapımı komedi - aksiyon temalı animasyon filminin yönetmenliğini Nizam Razak üstlenirken senaryosunu yönetmen Razak ile birlikte Anas Abdul Aziz kaleme alıyor.Yönetmen: Nizam RazakSenaryo: Nizam Razak, Anas Abdul AzizFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: BoBoiBoy: The MovieYapımcı Firma: Two YapımYapım Yılı: 2016Yapım Ülkesi: MalezyaOrijinal Dili: MalaycaFilmin Süresi: 100 dk.Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi: 10.07.2020BoBoiBoy: The Movie Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.