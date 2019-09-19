Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez bakan baba yürekleri dağladı

Zonguldak'ta babasına bir ay önce böbreğini veren Tayfun Yıldız, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenine enfeksiyon riskine karşı katılamayan baba, evinin balkonundan oğluna dua ederek göz yaşlarına hakim olamadı.

Tayfun Yıldız

TABURCU EDİLMİŞTİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan Tayfun Yıldız, bir ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan babası Cevat Yıldız'a İstanbul'daki bir üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi. Tayfun Yıldız, bir süre sonra işine geri dönerken babası Cevat Yıldız da hastaneden taburcu edildi.

BABANIN TABUTA SON BAKIŞI YÜREK DAĞLADI

Dün evinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tayfun Yıldız hemen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tayfun Yıldız'ın cenazesi bugün cenaze namazı öncesi helallik alınması için evinin önüne götürüldü. Baba Cevat Yıldız, enfeksiyon riskine karşı evinin balkonundan dua ettikten sonra oğlunun tabutuna son kez baktı. Acılı baba Yıldız, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Tayfun Yıldız, Gümeli Beldesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.